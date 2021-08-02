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Легендарный Microsoft Paint переделали

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2021,  
16:56
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

В Сети появились первые изображения интерфейса графического редактора Microsoft Paint.

На снимках, напоминающих официальные, можно видеть, что внешний вид программы выполнен в стилистике недавно анонсированной Windows 11: более "чистое" меню, обновленные кнопки вызова различных функций редактора, множество закругленных углов.

Из новой Windows исчезнет привычная функция

Ожидается, что новый Paint выйдет вместе с Windows 11. Ее релиз назначен на 20 октября 2021 года, а бета-версию можно скачать уже сейчас.

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