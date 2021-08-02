В Сети появились первые изображения интерфейса графического редактора Microsoft Paint.

Official image of paint redesign in windows 11 by Microsoft on unsplash. It was out for a month but I only saw this today so I’m sharing for who hasn’t seen pic.twitter.com/pzgvsht1b9 — FireCube (@FireCubeStudios) August 1, 2021

На снимках, напоминающих официальные, можно видеть, что внешний вид программы выполнен в стилистике недавно анонсированной Windows 11: более "чистое" меню, обновленные кнопки вызова различных функций редактора, множество закругленных углов.

Ожидается, что новый Paint выйдет вместе с Windows 11. Ее релиз назначен на 20 октября 2021 года, а бета-версию можно скачать уже сейчас.