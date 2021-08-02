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02.08.2021 17:24
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Новый стандарт оказания первичной медпомощи потребует подготовки квалифицированных врачей

Текст: Любовь Проценко
Фото: Из личного архива Александра Румянцева Фото: Из личного архива Александра Румянцева
Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Разработка нового общероссийского стандарта оказания первичной медпомощи повлечет за собой изменение системы подготовки врачей и потребует современных подходов в области медицинского образования. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко на стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение - приоритет Народной программы".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Ориентация на пациента возможна только если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей. Соглашусь с Денисом Николаевичем в том, что сейчас программы подготовки специалистов не отвечают современным реалиям. Однако на современном уровне должны быть и зарплаты педагогов-медиков, которые занимаются образованием будущих врачей", - подчеркнул Александр Румянцев.

По мнению академика РАН, для эффективной работы системы подготовки и переподготовки кадров, непрерывного образования, необходимо прекратить отток из медицинских вузов талантливых педагогов. Это можно сделать, только значительно увеличив зарплаты педагогам-медикам, считает Александр Румянцев.

Выступая на стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение - приоритет Народной программы" главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко указал на необходимость разработки нового стандарта первичной медицинской помощи в России.

"Что важно в этом стандарте - не новые КТ, не новые УЗИ, главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие "пациентоцентричности" должно быть в основе этой системы. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи", - сказал Денис Проценко.

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