Бастрыкин велел передать в Москву дело воронежского участкового

Центральный аппарат СК РФ будет разбираться с региональным скандалом с участием участкового из Воронежа. Вот суть дела, о котором рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

- Уголовное дело было возбужденно следственными органами СК по Воронежской области против участкового уполномоченного одного из отделов полиции УМВД по Воронежу. Региональные следователи квалифицировали действия полицейского, как "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Это случилось после рассмотрения сообщения о применении 23 июня 2021 года сотрудником полиции физической силы к 45-летнему мужчине, находившемуся в салоне автомобиля. При этом местные жители указали на мужчину, который был, предположительно, в состоянии опьянения, как на лицо, совершившее дорожно-транспортное происшествие, - объяснила представитель ведомства.

Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления тщательно проанализировать ситуацию, установить и детально исследовать видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее, и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта. Одновременно Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела против полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении руководителя регионального следственного управления назначена служебная проверка.

Сам Александр Бастрыкин, изучив видеозаписи, на которых зафиксированы действия всех участников происшествия, поручил незамедлительно возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), а также ходатайствовать об аресте подозреваемого.