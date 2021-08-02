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Текст:   Сергей Жуков 
11:09 02.08.2021

Цены на жилье в московских новостройках продолжают расти

В июле средняя стоимость столичных новостроек эконом- и комфорт-класса достигла 246 тысяч рублей за "квадрат". За год показатель вырос на 35 процентов, сообщили в пресс-службе компании "Метриум".

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Новостройки в России подорожали на 21%

По словам экспертов, в четырех административных округах Москвы массовые новостройки дорожали быстрее, чем в среднем по рынку. Больше всего подскочили ценники в Юго-Восточном административном округе, где 12 месяцев назад квадратный метр уходил за 162 тысячи рублей, а теперь - за 232 тысячи рублей. Изменился расклад и в Западном округе, в котором "квадрат подорожал с 201 тысячи рублей до 284 тысяч рублей. Сейчас здесь продаются самые дорогие новостройки комфорт-класса в Москве. Примерно такой же рост показал северо-запад города.

При этом стоимость шла вверх в округах, где наблюдался основной спрос на массовые новостройки. "Хотя объем предложения здесь большой, число покупателей все равно высоко, что стимулировало девелоперов повышать цены, - отмечают в компании. - Особенно это заметно в ЮВАО, который традиционно считался доступной локацией, но сейчас здесь расценки сравнялись со СВАО и превысили показатели ЮЗАО". На этом фоне в выигрыше оказались инвесторы, которые два-три года назад сделали ставку на доступные новостройки в демократичных районах Москвы.

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