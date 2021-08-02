Фотографов - профессионалов и любителей - собрал Тургенев в Спасском-Лутовинове

Собрались шесть писателей, приосанились, прихорошились - и отправились в одно из первых петербургских фотоателье "Светопись Левицкого". Естественно, заранее договорились - мастер Сергей Левицкий был на зависть: неспроста его назначили придворным фотографом. Шестеро - из журнала "Современник", тоже не лыком шиты, модные писатели: Тургенев, Толстой, Гончаров, Григорович, Дружинин (это он договорился) и Островский. Расположились в два ряда - компания запечатлелась. И для интереса, и для истории. Дело было в середине февраля 1856-го.

Это, конечно, не единственная фотография больших русских писателей, дошедшая до нас - но одна из первых. Фотографы в те времена наперечет - и все ужасно модные. И интерес к ним был необыкновенный.

К чему все это?

А к тому, что прошло больше полутора веков, - фотографы уже не кажутся такими колдунами, но все так же настойчиво пытаются ловить и останавливать прекрасные мгновения. При этом, разумеется, фотографы и литераторы все время тянутся друг к другу. В прошедшие выходные, в последний день июля и первый день августа, их, например, всех дружно потянуло в гости к Тургеневу. В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" уже второй раз прошел слет любителей фотографии из Орла, Брянска, Тулы, Москвы и Подмосковья.

Директор музея-заповедника Сергей Ступин собрал их в первый раз в прошлом году. Спасское-Лутовиново для фотографов - настоящий рай: есть разгуляться где на воле. А свет! А горизонты! Атмосфера! Участники проводят выставки - как "фотосушку" - развешивая снимки на веревках между деревьев, показывая рост мастерства и разнообразие тематики съемок. Выставку портретов открыл секретарь Союза фотохудожников Александр Тягны-Рядно. Среди мастеров - и фотокорреспондент "Российской газеты" Сергей Куксин: он представил избранное из своих работ и рассказал о буднях фотожурналиста.

Завершая двухдневный фотофестиваль, директор музея-заповедника Сергей Ступин пообещал: в будущем году, когда "Спасское-Лутовиново" будет праздновать свое столетие, пройдет и третий фотослет. И "Спасское-2022" обещает быть еще разнообразней и насыщенней. Ждите! Скоро вылетит птичка!