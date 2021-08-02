Ярославский суд запретил работу собачьих питомников в поселке

В Ярославской области суд признал незаконной деятельность питомников по разведению породистых собак на территории населенного пункта.

С иском к владельцам питомников по разведению сибирских хаски и среднеазиатских овчарок обратились в суд жители поселка Михайловский Ярославского района, а также комитет управления муниципальным имуществом (КУМИ) районной администрации. Люди пояснили, что питомники расположены вблизи жилых домов: жителям приходится постоянно слышать собачий лай и вой, что мешает нормальному отдыху. Кроме того, от питомников исходит специфический запах, в поселке появились крысы и мыши.

Представители КУМИ администрации Ярославского района в связи с многочисленными жалобами провели проверку и установили, что на одном участке в питомнике содержатся 35 сибирских хаски, а на другом - девять среднеазиатских овчарок. Между тем основное разрешенное использование участков - индивидуальное жилищное строительство.

Владельцы питомников пытались доказать в суде, что иметь такое количество домашних животных действующее законодательство не запрещает, собаки привиты, отходы жизнедеятельности утилизируются, а доказательств, говорящих о превышении допустимого уровня шума от собачьего лая, истцы не представили. Однако Ярославский районный суд встал на сторону жителей и признал деятельность питомников, а также иную деятельность по массовому содержанию собак на земельных участках в поселке Михайловский незаконной и подлежащей прекращению. В вышестоящей судебной инстанции это решение устояло.

- Ответчики с решением суда не согласились и подали апелляционные жалобы, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. - Судебная коллегия по гражданским делам Яроблсуда, рассмотрев на заседании 29 июля материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, оставила решение Ярославского районного суда без изменения.

По слова Ольги Козловой, суд апелляционной инстанции указал, что ответчики при содержании собак нарушают права и законные интересы других лиц и не соблюдают требования о санитарно-защитной зоне.

Решение вступило в законную силу.