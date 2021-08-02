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02.08.2021 18:03
Рубрика: Общество

Как в российских регионах прошел День ВДВ

Текст: Александр Проценко
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

День воздушно-десантных войск ныне проходил значительно скромнее, чем в прошлые годы. Главная причина - неутихающий коронавирус, из-за которого, например, в Белгороде заранее было объявлено, что "из-за высокой заболеваемости коронавирусом никаких массовых мероприятий в области не предусмотрено". А фонтаны в областном центре закрыли на санитарную очистку - так объявили городские власти. И не только в Белгороде.

В главном храме ВДВ прошла Божественная литургия

В Новосибирске, где традиционно десантники собираются на Михайловской набережной Оби, уже к обеду мужчина в тельняшке из-за отсутствия воды в городских декоративных водоемах устроил праздничный заплыв прямо в реке, с флагом наперевес. Еще раньше на Красном проспекте прошел "мини-автопробег" на мини-грузовике Toyota Tundra с двухярусной солдатской кроватью в кузове и возлежавшими на матрасах двумя экс-десантниками. Патруль ГИБДД машину остановил и выписал водителю штраф 500 рублей.

А в Перми еще накануне мэрия объявила о более серьезных наказаниях за продажу в этот день алкогольной продукции: штраф должностным лицам от 3 до 4 тыс. рублей, юридическим лицам - от 30 до 40 тысяч.

В Мурманске самым популярным местом встречи десантников традиционно стал фонтан на Семеновском озере - самый северный "танцующий" фонтан в мире. Эта особая конструкция с разными режимами работы струй в темное время суток подсвечивается всеми цветами, которые красиво отражаются в черной глади воды.

Местные жители и гости города знают, что особенно прекрасен он в конце лета, когда в Мурманске заканчивается период белых ночей.

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