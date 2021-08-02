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02.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

Лидеры думских фракций ответили на вопросы молодежи

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Лидеры четырех думских фракций в воскресенье ответили на вопросы участников молодежного форума "Территория смыслов", который проходит в Подмосковье. Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов поспорили о регулировании цен, обязательности прививок и на другие актуальные темы. Парламентарии поделились опытом с молодыми участниками смены "Политика: новые вызовы".
Ребята задали опытным политикам вопросы о наболевшем - о пандемии и экономических проблемах. Фото: РИА Новости Ребята задали опытным политикам вопросы о наболевшем - о пандемии и экономических проблемах. Фото: РИА Новости
Ребята задали опытным политикам вопросы о наболевшем - о пандемии и экономических проблемах. Фото: РИА Новости

Хотя смена и политическая, но ребята в первую очередь задали вопросы о наболевшем - о пандемии и экономических проблемах. Так, напомнили о росте цен и спросили, обязано ли государство их регулировать. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидаемо выступил "за". "Все ведущие страны имеют законы о контроле цен на товары первой необходимости, лекарства и ЖКХ", - подчеркнул он. И у нас надо контролировать жестче, считает он. В частности, цены на коммуналку не должны превышать более 10 процентов семейного дохода. А еще коммунисты предлагают создать государственные торговые сети, что, по их оценке, поможет бороться с подорожанием.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказался за снижение НДС на продукты питания с 10 до 5 процентов. Кроме того, по его мнению, правительство должно установить перечень продуктов питания из 30 самых популярных позиций. "В любой торговой точке наценка на эти товары не должна быть более 15% по сравнению с оптовой закупкой", - уточнил политик.

"Можно регулировать цены, согласен, но только временно, - прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Но в целом это опасно". Он напомнил коллегам по Госдуме о законе экономики: "Если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства". Жириновский добавил, что такое уже было в истории государства, и "страна рухнула". Политик считает, что лучшим решением будет массовое открытие колхозных рынков, где пойдет торговля без посредников. "Сразу будет больше продовольствия, ниже цены", - отметил он.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов согласился с Жириновским, что тотальное регулирование опасно. Он также напомнил о последствиях в виде дефицита и очередей. Обратил парламентарий внимание и на слова Зюганова о контроле над ценами на лекарства и на услуги ЖКХ. Неверов напомнил о том, что законодательство в сфере ценообразования на лекарственные препараты уже есть и работает. Что касается ЖКХ, то каждый регион может установить планку оплаты этих услуг, и если человек платит больше, то ему положены субсидии.

С подачи молодежи лидеры фракций также обсудили тему прививок. Вопрос был такой: должны ли они быть обязательными и нужна ли массовая вакцинация. "Прививка - вещь весьма полезная, - заявил Зюганов. - Но нужно не делать их всем подряд и сразу, а проверять хотя бы две недели, готов ли организм человека". Жириновский не согласился: "Невозможно, все рухнет, если мы всех посадим на диспансеризацию". Кроме того, по его мнению, врачи не смогут квалифицированно определить, вредна ли конкретному человеку прививка. В целом от российских прививок еще никто не умирал, так что риск преувеличен, резюмировал он. "Мы против того, чтобы всех безоговорочно вакцинировали", - продолжил тему Неверов. При этом он добавил, что он сам и его коллеги выступают за то, чтобы определенные категории граждан были обязательно привиты. Речь о сферах деятельности, которая связана с активными контактами с населением. "Чтобы было безопасно приходить людям", - пояснил глава думских "единороссов".

Фото: Иван Степанов/ Сайт Госдумы РФ
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Миронов же опроверг утверждения, что его фракция состоит из антипрививочников. "Прививаться нужно, но заставлять, увольнять за это с работы нельзя", - подчеркнул он. Кроме того, не стоит обязывать, если есть "предубеждение против вакцинации", считает политик. Волновала молодежь и тема стипендий: доведут ли их до МРОТ? Сергей Миронов заявил, что его фракция как раз это и предлагает и выразил надежду, что у будущего состава Госдумы для такого решения голосов хватит. Геннадий Зюганов отметил, что КПРФ предлагает не только уравнять эти показатели, но и ввести минималку в 25 тыс. рублей. Владимир Жириновский назвал сумму чуть поменьше: хотя бы 20 тысяч. При этом он сделал оговорку, что имеет в виду именно МРОТ, а что касается роста стипендии, то молодежи стоит зарабатывать самостоятельно. "Вы должны просить удочку, а не рыбу", - заявил политик.

Сергей Неверов отметил, что тема поддержки молодежи должна быть комплексной, и вопрос роста стипендий надо рассматривать в этом разрезе. Он напомнил, что президент поручил правительству подготовить предложения во все нацпроекты о поддержке молодежи и студентов. Похожая дискуссия состоялась и на тему льгот на покупку лекарств. А напоследок лидеры всех фракций посоветовали молодежи набраться оптимизма и активнее участвовать в политике - в этом они сошлись. Сергей Миронов подвел итог дискуссии: "Все просто: если ты не занимаешься политикой, рано или поздно политика займется тобой".

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