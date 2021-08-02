На конференции в "Сириусе" школьники создали умные приборы

В образовательном центре "Сириус" завершилась пятая научно-технологическая программа "Большие вызовы". На направлении "Новые материалы", партнером которого стал НИТУ "МИСиС", 35 школьников из 17 регионов России создавали солнечный парус, сенсоры для умных гаджетов и материал-невидимку.

В мероприятии приняли участие и трое белгородских школьников: в работе над проектом "Интеллектуальные биомиметические материалы для защиты от ударов" участвовала девятиклассница Вера Перекрестова, над проектом "Симбиоз полимеров и технологии: новые вызовы" - десятиклассник Никита Куксов, над проектом "Умные метаматериалы - невидимки" - девятиклассница Дарья Плужник.

Разработка новых материалов сегодня - одно из важнейших научных направлений, определяющих развитие многих отраслей .Так как возможности традиционных материалов почти исчерпаны, прогресс возможен только за счет создания и производства новых.

Новые материалы - важнейшее направление для многих отраслей

- Сотрудничая с "Сириусом" по программе "Большие вызовы" с 2016 года, мы видим, с каким интересом школьники включаются в решение реальных научных задач и насколько успешно реализуют проекты по разработке новых материалов, - отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. - Раннее выявление и развитие талантов, а также дальнейшая образовательная поддержка одаренных детей - важнейший аспект проводимой университетом комплексной программы профессиональной навигации, включающей десятки направлений работы.