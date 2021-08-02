На конференции в "Сириусе" школьники создали умные приборы

Новости

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении жителей Мурино 06:22
Тонтоглу выиграл золото в прыжках в длину на ОИ-2020 06:15
Борцы Семенов и Емелин сразятся за "бронзу" ОИ-2020 05:42
Три человека погибли в ДТП в Якутии 05:37
Россиянин Пронкин вышел в финал соревнований по метанию молота на ОИ-2020 05:28
Феттеля лишили второго места на Гран-при Венгрии после гонки 05:18
В Якутске частично открыли трассу, где произошла утечка газа 05:03
В Калифорнии 4 человека погибли при крушении вертолета 04:43
Ульянов: Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после инаугурации 04:24
Больше половины жителей Якутии привились от COVID-19 04:15
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу 04:11
Хакеры замедлили процесс вакцинации от COVID-19 в итальянском Лацио 03:38
Инфекционист: Вакцинация может защитить от постковидного синдрома 03:35
Собянин рассказал о влиянии отсутствия мигрантов на инфляцию 03:15
Трамп обнародует новые доказательства нарушений на выборах в США 02:25
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа 01:40
Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников 01:35
Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться 00:52
Почти 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений 00:33
Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 01.08.2021
В Иванове полицейская машина сбила девушку 01.08.2021
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 01.08.2021
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 01.08.2021
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 01.08.2021
Более 33 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 01:00
Рубрика: Общество

На конференции в "Сириусе" школьники создали умные приборы

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
В образовательном центре "Сириус" завершилась пятая научно-технологическая программа "Большие вызовы". На направлении "Новые материалы", партнером которого стал НИТУ "МИСиС", 35 школьников из 17 регионов России создавали солнечный парус, сенсоры для умных гаджетов и материал-невидимку.

В мероприятии приняли участие и трое белгородских школьников: в работе над проектом "Интеллектуальные биомиметические материалы для защиты от ударов" участвовала девятиклассница Вера Перекрестова, над проектом "Симбиоз полимеров и технологии: новые вызовы" - десятиклассник Никита Куксов, над проектом "Умные метаматериалы - невидимки" - девятиклассница Дарья Плужник.

Общероссийское родительское собрание: открыт сбор вопросов министру просвещения

Разработка новых материалов сегодня - одно из важнейших научных направлений, определяющих развитие многих отраслей .Так как возможности традиционных материалов почти исчерпаны, прогресс возможен только за счет создания и производства новых.

Новые материалы - важнейшее направление для многих отраслей

- Сотрудничая с "Сириусом" по программе "Большие вызовы" с 2016 года, мы видим, с каким интересом школьники включаются в решение реальных научных задач и насколько успешно реализуют проекты по разработке новых материалов, - отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. - Раннее выявление и развитие талантов, а также дальнейшая образовательная поддержка одаренных детей - важнейший аспект проводимой университетом комплексной программы профессиональной навигации, включающей десятки направлений работы.

В регионах Общество Образование Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Главное сегодня

Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел