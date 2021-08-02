Названы самые высокие зарплаты в Москве

На самую высокую зарплату в Москве в августе может претендовать топ-менеджер, которому готовы платить по 600 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует рейтинг портала "Работа.ру".

Гендиректора ищут в компанию по производству теплового оборудования. Он должен иметь опыт управления командой от 300 человек, знать все бизнес-процессы и бухгалтерские программы. Зарплата складывается из оклада и процента с продаж.

Частная стоматология предлагает имплантологу-новобранцу до 400 тысяч рублей в месяц. При этом необходим опыт не менее трех лет и устойчивые навыки. Технический директор по разработке корпоративного мессенджера в другой компании может претендовать на 275 тысяч рублей в месяц. Руководитель группы разработчиков в одном из крупнейших агрегаторов такси оценен в 250 тысяч рублей. Замыкают топ-5 самых высоких московских зарплат августа вакансии разработчика С++ и холодильщика в ремонтной организации - они также могут претендовать на жалование в четверть миллиона.