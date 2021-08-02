Новости

В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой 12:29
Россияне могут сэкономить до 40% на билетах на поезда 12:09
Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии 12:09
В России упростят процедуру получения госуслуг 12:06
Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича 12:06
Эксперт рассказала, какие меры из-за ковида введены на зарубежных курортах 11:55
Состояние богатейших россиян с января выросло на 39,4 млрд долларов 11:34
В МХАТ им. Горького ничего не слышали о бойкоте артистов из-за Бузовой 11:32
В Британии планы на случай пандемии предусматривали отказ в медпомощи престарелым 11:31
В Челябинске замглавы минстроя отдали под суд по делу шорт-трека 11:28
В Стамбуле пять дней назад без вести пропал россиянин 11:26
В России упростили порядок исправления ошибок при оплате налогов 11:24
Кинологи назвали пять случаев странного поведения собаки 11:23
Названы туристические города с самой дорогой посуточной арендой жилья 11:20
Цены на жилье в московских новостройках продолжают расти 11:09
Бадминтонистки Полий и Рахаю выиграли золото в парном разряде 11:08
Российские волейболистки проиграли Турции, но сыграют в плей-офф Олимпиады 11:06
Путин поздравил десантников с профессиональным праздником 11:04
Названы самые высокие зарплаты в Москве 11:04
Истребитель Сheckmate получит новое имя 11:02
Минпромторг рассказал, когда выйдет серийный электромобиль Aurus 10:54
Военные Ил-76 будут тушить лесные пожары в Оренбургской области 10:51
США оказались на пороге дефолта 10:50
Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике 10:48
До конца года в России начнут выпускать электромобиль Zetta 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 11:04
Рубрика: Экономика

Названы самые высокие зарплаты в Москве

Текст: Сергей Бабкин

На самую высокую зарплату в Москве в августе может претендовать топ-менеджер, которому готовы платить по 600 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует рейтинг портала "Работа.ру".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В каких регионах России самые высокие зарплаты

Гендиректора ищут в компанию по производству теплового оборудования. Он должен иметь опыт управления командой от 300 человек, знать все бизнес-процессы и бухгалтерские программы. Зарплата складывается из оклада и процента с продаж.

Частная стоматология предлагает имплантологу-новобранцу до 400 тысяч рублей в месяц. При этом необходим опыт не менее трех лет и устойчивые навыки. Технический директор по разработке корпоративного мессенджера в другой компании может претендовать на 275 тысяч рублей в месяц. Руководитель группы разработчиков в одном из крупнейших агрегаторов такси оценен в 250 тысяч рублей. Замыкают топ-5 самых высоких московских зарплат августа вакансии разработчика С++ и холодильщика в ремонтной организации - они также могут претендовать на жалование в четверть миллиона.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Рынок труда

Главное сегодня

Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков