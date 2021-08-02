Рафик Загрутдинов: Участников программы реновации в столичном районе Зюзино ждут новоселья

Завершено строительство двух жилых домов, возведенных по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Первый расположен по адресу: квартал 14, корпус 3, второй по улице Каховка, дом 23, корпус 5. Как отметил глава департамента, в настоящее время получено разрешение на ввод новостроек в эксплуатацию.

Квартиры в обоих домах отделаны по классу комфорт, как и положено по стандартам реновации. Словом, переезжай и живи, никаких забот с ремонтом, какие часто ждут новоселов при покупке коммерческого жилья.

Первые этажи новостроек - нежилые. В них смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения. В вестибюле жилой части домов предусмотрены колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, зоны размещения почтовых ящиков. Пассажирские лифты оборудованы визуальными и тактильными средствами информации для людей, плохо видящих и слышащих.

Проектными решениями домов гарантирована комфортная доступная среда для перемещения родителей с колясками и маломобильных групп населения.

Территории возле новостроек уже благоустроены и озеленены. На них имеются здесь детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых, разбиты цветники, высажены кустарники и деревья.

Более полную информацию о программе реновации в столице можно получить в спецпроекте mos.ru.