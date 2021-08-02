Репетитора обвинили в склонении подростка к краже 3 млн рублей у родителей

Столичные следователи обвинили репетитора в крупной краже и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. Корреспонденту "РГ" рассказали суть произошедшего. 29-летний уроженец Казахстана весной этого года смог уговорить 13-летнего подростка обокрасть своих родителей. С этим мальчиком репетитор занимался в частном порядке.

В итоге 7 апреля 2021 года ребенок похитил у мамы с папой 3 миллиона рублей, а также снял 100 тысяч рублей с банковского счета, открытого на имя одного из родителей. Все краденое мальчик передал репетитору, который ожидал подростка в заранее условленном месте.

"После чего несовершеннолетний, попав под влияние обвиняемого, добровольно проследовал с ним по автодороге Пермь - Екатеринбург, в сторону границы с Республикой Казахстан", - уточнили в СК.

Тревогу забили родители мальчика, когда их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег.

Столичные следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО Москвы и ГУ МВД по Москве незамедлительно организовали поиски. Репетитора нашли в Свердловской области и задержали.