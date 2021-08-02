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Рубрика: Экономика

Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии

Текст: Любовь Проценко

"Мы не откладываем практически ничего - крупные проекты, наоборот, ускоряем", - заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Глава города напомнил, что в начале года было принято решение об ускорении строительства метро и в первую очередь Большой кольцевой линии. Ее планировали закончить в 2023-2024 годах, теперь же, сконцентрировав ресурсы, решено закончить в основном в 2022 году. Не останавливаются и другие важнейшие инфраструктурные проекты - здравоохранения, образования. "Недостающие ресурсы занимаем на рынке", - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что идет работа и по ряду стратегических проектов, касающихся в том числе развития спорта, культуры, общественных пространств: "Комплексное обустройство московских улиц и районов. Поддержка экономики и создание качественных рабочих мест. Социальная поддержка людей старшего поколения и других групп москвичей, которым требуется помощь".

Рассказал Собянин о том, как идет разработка нового мастер-плана развития Москвы:

"В действительности генплан - это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает. В реальной жизни все очень динамично. Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать. И заводские территории стране не нужны в таком объеме. Лучше видеть стратегию, разработать мастер-план. Он действительно необходим. И нужно над ним работать. Но, опять же, это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся".

Говоря о современных видах городского транспорта, Собянин отметил запланированный запуск речных трамвайчиков, а также прокомментировал появление в столице электросамокатов.

"В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность. Конечно, электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт. Но такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты. Так происходит во всем мире. Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать - это бессмысленно", - пояснил мэр.

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