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Рубрика: Власть

Собянин рассказал о влиянии отсутствия трудовых мигрантов на инфляцию

Отсутствие мигрантов частично влияет на рост инфляции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая в интервью РБК на соответствующий вопрос. Вместе с тем, отметил он, бизнес адаптируется, а объемы работ не только не уменьшились, но и выросли.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Мэр пояснил, что прошлым летом почти на два месяца пришлось закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству и ремонтам, а строительные организации были вынуждены увольнять людей. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, "и все остальное тоже начало расти".

"Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", - заявил Собянин.

Он также рассказал о том, что на поддержку граждан и бизнеса потрачено уже около 100 миллиардов рублей. Речь идет о прямых выплатах, отсрочке арендных платежей, налоговых преференциях. При необходимости эти меры поддержки продлеваются, а также вводятся новые, например, для общепита - гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг.

Собянин подчеркнул, что самое главное в поддержке бизнеса - не раздать деньги, а дать возможность работать. Поэтому, как только ситуация позволила, в Москве были отменены QR-коды. Если не вводить больше никаких ограничений, по итогам года общепит выйдет на уровень 2019 года, заключил мэр Москвы.

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