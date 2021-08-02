Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников

Московские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы с 1 сентября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

"Мы никакой удаленки не планируем", - отметил он.

Собянин также отметил, что борьба с коронавирусом уже обошлась столице почти в 600 миллиардов рублей. По его словам, недополучено 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. Плюс за полтора года израсходовано около 350 миллиардов на борьбу с COVID-19: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу.

Говоря о вакцинации 60 процентов работников, Собянин заявил, что проверки выполнения соответствующего требования не планируются. "Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей, подавляющее большинство предприятий выполнили все требования", - отметил он.