Три человека погибли, восемь пострадали от урагана под Тверью

Три человека, включая ребенка, стали жертвами ураганного ветра в тверском городе Андреаполь. Еще восемь человек с травмами доставлены в больницу, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

- В результате прохождения атмосферного фронта повалено по меньшей мере 90 деревьев, - рассказал собеседник агентства.

По сообщению ГУ МЧС по Тверской области, ураган пришел в Андреаполь в 16.40. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Поваленные деревья упали на постройки и дороги. Повреждено много домов, город обесточен. На месте ЧП работают расчеты девяти тверских пожарных частей, областной аварийно-спасательной службы, привлеченные силы - всего 121 человек и 32 единицы техники.