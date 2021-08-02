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02.08.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

В центре Москвы остановлены трамваи

Текст: Ирина Огилько

На участке от станции метро "Чистые пруды" до площади Серпуховская Застава и от Павелецкого вокзала до ул. Динамовская из-за отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети временно отменены трамвайные маршруты А, №3, 38 и 39. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Москва запустила новые односекционные трамваи

Маршруты трамваев временно изменены на участках: А - от Новоконной площади до станции метро "Пролетарская"; №3 - от Балаклавского проспекта через станцию метро "Тульская" до ул. Серпуховский Вал; №38 - на двух участках: от Черемушек через станцию метро "Тульская" до Новоданиловского проезда и от ул. 3-я Владимирская до станции метро "Пролетарская"; №39 - от станции метро "Университет" через станцию метро "Тульская" до Новоданиловского проезда". Временно вместо трамваев запущены компенсационные автобусы - от станции метро "Чистые пруды" через станцию метро "Павелецкая" до станции метро "Пролетарская".

Как пишет ведомство, аварийные службы принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев.

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