В Костроме отца будут судить за оставление детей в опасности

В Костроме завершено расследование уголовного дела о пожаре в запертой квартире, откуда дети были спасены по водосточной трубе.

Инцидент, вызвавший огромный общественный резонанс, произошел вечером 6 июня в микрорайоне Венеция Костромы. Очевидцы увидели дым, валивший из окна квартиры на третьем этаже, услышали крики испуганных ребятишек, и только благодаря решительным действиям трех молодых мужчин никто в том пожаре не пострадал: молодые люди поднялись по водосточной трубе и эвакуировали детей из запертой горящей квартиры.

Следствие позднее выяснило, что трех детей, старшему из которых десять лет, оставил под замком пьяный отец. Он ушел в магазин, заперев входную дверь на замок, который невозможно было открыть изнутри из-за неисправности запорного механизма.

- При этом мужчина достоверно знал, что его трехлетний сын ранее брал и самостоятельно пользовался зажигалками, которые должны храниться в недоступном для детей месте. Однако должных мер по обеспечению безопасности детей он не принял. В результате ребенок взял зажигалку для газовой плиты и поджег диван, что стало причиной возникновения пожара, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

В отношении 46-летнего многодетного отца было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии). В СУСК сообщили, что в ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

По словам Ольги Вакуровой, следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с обвинительным актом направляется в суд для рассмотрения по существу.