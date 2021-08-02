В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности 2 августа в Москве. Причина введения повышенного уровня - жара.

Как сообщает сайт Гидрометцентра: "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба". Жаркую погоду с температурой +30 градусов ожидают в столичном регионе 2 августа с 11.00 до 18.00, на этот промежуток времени действует и предупреждение. Кроме этого, до 21.00 действует предупреждение о грозе и порывах ветра до 17 метров в секунду.

Напомним, что в Московской области также действует предупреждение о ветре и грозе до 15.00 2 августа.