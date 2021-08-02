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Рубрика: Экономика

В Москве опробуют лифты с системой бесконтактного управления

Текст: Ирина Огилько

Лифт с бесконтактным управлением можно вызвать через специальное приложение: заранее и не дотрагиваясь до кнопок. Первый такой "умный" лифт поставили в одной из многоэтажек. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года

Придумали новую систему на Щербинском лифтостроительном заводе. "Компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Ее уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой", - подчеркнул Владимир Ефимов. "Умный" лифт снабжается специальным контроллером, принимающим сигнал с мобильного телефона. Чтобы воспользоваться лифтом, нужно скачать на смартфон приложение SmartAirKey, указать в нем нужный этаж, а также расстояние, с которого система будет вызывать для пользователя лифт, максимальный радиус составляет 20 метров. Через Bluetooth система "видит" потенциального пассажира и направляет сигнал вызова подъемнику, который при приближении открывает двери.

Работу SmartAirKey можно синхронизировать со всей пропускной системой жилого комплекса: от въездных ворот до кабины, если во всех системах есть аналогичные контроллеры.

Как отмечает генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев, это особенно актуально в условиях пандемии. По его словам, застройщики жилых комплексов смогут создать единую среду доступа через приложение в телефоне, что будет удобно для жителей и повысит безопасность объекта.

Напомним, что в Москве работают четыре производителя лифтов. По итогам прошлого года они выпустили 15,4 тысячи подъемников, а это на 10,6% больше, чем в 2019 году.

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