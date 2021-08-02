В Москве парковки станут местами для отдыха

Новые места для отдыха на парковках называются парклеты. Их предложили создать столичные рестораторы. Департамент транспорта одобрил новинку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пока организовано четыре парклета. Это временные конструкции, размещенные на одном или нескольких парковочных местах. "Они являются продолжением тротуара и, по сути, полноценно интегрируются в улицу", - сообщает департамент.

Как отмечает департамент, подобные точки очень популярны в Филадельфии, Бостоне, Лондоне, Вене и других городах. Московские рестораны предложили занять те места, где всегда есть свободные парковки. Собрать конструкции для отдыха планируют в ближайшие недели, а проработают они до 1 ноября.

Первые четыре точки откроются возле ресторана "St.Peters and St.Anton" - Никитский переулок, д. 2; "Blush" - Даев переулок, 2; "YUMBAKER" - Пятницкая ул., д. 66 стр. 1; "Pepe Nero" - Кадашевская набережная, 26.