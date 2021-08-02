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02.08.2021 12:36
Рубрика: Экономика

В Москве парковки станут местами для отдыха

Текст: Ирина Огилько

Новые места для отдыха на парковках называются парклеты. Их предложили создать столичные рестораторы. Департамент транспорта одобрил новинку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Михеев
Столичные рестораторы предлагают открыть летние веранды на парковках

Пока организовано четыре парклета. Это временные конструкции, размещенные на одном или нескольких парковочных местах. "Они являются продолжением тротуара и, по сути, полноценно интегрируются в улицу", - сообщает департамент.

Как отмечает департамент, подобные точки очень популярны в Филадельфии, Бостоне, Лондоне, Вене и других городах. Московские рестораны предложили занять те места, где всегда есть свободные парковки. Собрать конструкции для отдыха планируют в ближайшие недели, а проработают они до 1 ноября.

Первые четыре точки откроются возле ресторана "St.Peters and St.Anton" - Никитский переулок, д. 2; "Blush" - Даев переулок, 2; "YUMBAKER" - Пятницкая ул., д. 66 стр. 1; "Pepe Nero" - Кадашевская набережная, 26.

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