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02.08.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

В Одинцово ограбили табачные ларьки на более миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Серию краж из табачных павильонов раскрыли сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что преступники по ночам взламывали входные двери, проникали в торговые павильоны и похищали табачную продукцию и аксессуары, предназначенные для курения. Украденный товар они реализовывали в различные торговые точки.

Полицейские задержали троих мужчин - жителей Московского региона, двое из которых ранее судимы, в возрасте от 34 до 39 лет.

В ходе проведения осмотров в их жилищах обнаружили мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук, планшет, 11 наручных часов, ювелирные изделия, инструменты и приспособления для взлома замков, табачные изделия различных марок и видов, курительные трубки, системы нагревания табака, фирменные зажигалки различных производителей. Изъяли и автомобили, на которых передвигались преступники.

Пока установлена их причастность к совершению двух краж на территории Одинцовского городского округа. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей.

Задержанные взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Одинцово

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