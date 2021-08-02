В парке Горького десантникам напомнили о запрете купания в фонтанах

В столичном парке Горького сегодня еще раз напомнили о том, что купание в фонтанах запрещено в связи с коронавирусными ограничениями. "Праздничные мероприятия в день ВДВ в парке Горького в Москве не запланированы из-за коронавируса", - подчеркивает пресс-служба парка.

Накануне Дня ВДВ, который традиционно отмечается 2 августа, против купания в фонтанах высказался и столичный Роспотребнадзор. Специалисты надзорного ведомства напомнили, что вода в фонтанах не обеззараживается, не очищается и не обновляется каждый день. А это значит, что в фонтанной воде могут быть вирусы, в том числе и возбудители COVID-19.