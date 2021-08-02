Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру

Полезное для владельцев квартир разъяснение сделал Верховный суд после того, как изучил спор о компенсации за последствия пожара в одном из городов Подмосковья. Ситуация, которую анализировал суд, как говорится, жизненная - в одной из квартир многоэтажного дома шел ремонт. Бригада рабочих весь строительный мусор из квартиры выносила на улицу. Складывали все рядом с гаражом заказчицы ремонта. Тут же, рядом со свалкой, строители обычно и устраивали перекуры. Кстати, ремонтируемая квартира располагалась на первом этаже дома. Так что свалка строительного мусора была фактически под окнами.

Строительный мусор в один из дней ремонта загорелся. От огня пострадала не только ремонтируемая квартира, но и расположенная рядом. Собственница последней решила взыскать ущерб со своей соседки, которая делала ремонт. Та добровольно ничего платить не хотела. Пришлось пострадавшей идти в суд.

Местные суды не могли определиться, важно ли, кому принадлежит мусор и где конкретно он находится. Точку в споре поставил Верховный суд.

А теперь детали спора. Гражданка делала в своей квартире ремонт, для чего наняла бригаду рабочих. Те строительный мусор складывали во дворе многоквартирного дома, возле гаража нанимательницы. Строители часто курили рядом с этой импровизированной свалкой. На что несколько раз обращали внимание соседи и просили хозяйку квартиры что-то предпринять. Но - безрезультатно. Ну и в конце концов куча с мусором загорелась. Огонь перекинулся на две квартиры на первом этаже - самой заказчицы ремонта и ее соседки.

Когда огонь потушили пожарные и дым рассеялся, делом занялся дознаватель МЧС. В итоге он отказал в возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК - "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Дознаватель подтвердил, что очаг возгорания находился около гаража заказчицы ремонта. В своем постановлении он указал, что мусор мог загореться от непотушенной сигареты. Тем более что рядом со свалкой он обнаружил много окурков.

Пострадавшая соседка пригласила экспертов для оценки ущерба от огня в своей квартире. Ремонт они оценили в миллион рублей с небольшим. Добровольно такие деньги соседка, затеявшая ремонт, платить не захотела. Она вообще не считала себя виновницей пожара. В итоге пострадавшая соседка пошла в Балашихинский городской суд. Он посчитал нужным назначить судебную экспертизу. По ее заключению, очаг пожара, скорее всего, находился в куче строительного мусора. В суде ответчица заявила следующее: никакого ущерба она возмещать не станет, потому как эксперт написал про причину пожара, употребив слово - "вероятно". Это значит, что ее вина не доказана. Но городской суд с ответчицей не согласился. Он решил, что женщина, делавшая ремонт, является ответственной за причинение ущерба своей соседке.

Суд должен исследовать договор между собственником и подрядчиком и кто следил за безопасностью

Но апелляция с таким выводом не согласилась. Московский областной суд заявил следующее - в деле нет доказательства вины соседки в причинении ущерба и связи между ее ремонтом и случившимся пожаром. А причина пожара сама по себе не является основанием для взыскания с нее денег на ремонт. Ведь мусор был свален не в ее квартире, а во дворе, собственником которого ответчик не является. В общем, областной суд решение коллег из горсуда отменил и в иске гражданке вообще отказал. Кассация с таким мнением согласилась. Тогда женщина пожаловалась в Верховный суд.

Там спор изучили и не согласились с выводами апелляции и кассации. Не важно, принадлежал ли ответчице участок с мусором или нет, заявил Верховный суд. По его мнению, бремя содержания имущества предполагает в том числе и недопущение пожароопасных ситуаций. Верховный суд подчеркнул - ответственность собственника за причинение вреда наступает при наличии нескольких условий. Это сам факт причинения вреда, противоправность поведения того, кто этот вред причинил, вина причинителя вреда и связь между действиями и последствиями.

Суд напомнил, что по статье 1068 Гражданского кодекса ("Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником"), гражданин возмещает и вред, причиненный его работником. Таковыми признаются не только те, кто выполняет задачу по трудовому договору, но и по гражданско-правовому. Это означает, что женщина в ответе за поведение строителей, которых наняла. Верховный суд обратил внимание, что дознаватель МЧС при осмотре местаЧП нашел много окурков. А о том, что рядом с мусорной кучей курят рабочие, хозяйке не раз говорили соседи.

Верховный суд отменил все предыдущие решения и сказал, что при новом рассмотрении спора судам нужно определить, кому принадлежит строительный мусор. И важно выяснить, есть ли связь между действиями и контролем за безопасным ведением ремонта. Проще говоря, суд сказал, что нужно понять, принадлежит ли ответчику мусор и есть ли связь между пожаром и вредом от огня. При новом рассмотрении суд должен исследовать договорные отношения между собственником и подрядчиком, действовали ли они под его контролем, и кто следил за безопасностью работ.