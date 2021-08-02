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02.08.2021 21:55
Рубрика: Общество

Власти Москвы планируют начать новый учебный год в очном формате

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Московские школы 1 сентября традиционно, как до пандемии, откроют свои двери для учеников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, "никакой удаленки" для школьников столица вводить не планирует. Готовы ли образовательные учреждения в очном формате встретить детей? Какое настроение у тех, кому меньше чем через месяц предстоит сесть за парты?

Как рассказала "РГ" директор школы N1409 и депутат Московской городской думы шестого созыва Ирина Ильичева, столичные школы заканчивали предыдущий учебный год в очном режиме, готовы они к работе в этом формате и с первого сентября. "Уверена, все школы города, как и наша, готовы к встрече с детьми. За время пандемии коронавируса мы многому научились, освоили все необходимые эпидемиологические меры предосторожности. Помещения в школе оборудованы обеззараживающими лампами, везде, где положено, установлены санитайзеры, проводится регулярная дезинфекция, - продолжила Ильичева. - Практически все педагоги и работники во всех образовательных учреждениях города вакцинированы от ковида. Скажу больше, школа сегодня - самое безопасное место в столице для детей. 1 сентября только к нам придут учиться более трехсот первоклассников - это больше, чем обычно, и мы этому очень рады. А вот будет ли традиционная торжественная линейка, пока не скажу, решение еще не принято".

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С хорошим настроением встретил новость о возвращении детей в классы и многодетный отец Юрий Тимошенко, трое детей которого учатся в школе N1474, расположенной на севере столицы. "С сентября у нас пойдут в третий класс двое сыновей - Савелий и Михаил, а в седьмой класс - дочь Эллина. Это именно на ее долю выпало в прошлом учебном году почти четыре месяца дистанта, - рассказал "РГ" Юрий Тимошенко. - Ей, конечно, было сложно, но еще более трудным это время оказалось для меня, отца. В нашей семье за детьми смотрю я, жена работает. Во время дистанта мне приходилось разрываться: мальчишек нужно вести в школу, дочери дома наладить интернет и компьютер. Есть у нас еще и старший сын, студент Илья, в этом году пойдет на третий курс мединститута. Он уже сделал прививку от COVID-19, чтобы иметь возможность тоже безопасно продолжить учебу в аудитории. В любом случае я - за очный формат обучения, неважно, школа это или вуз. Учеба мне кажется более эффективной, когда преподаватель видит по глазам учеников, понятна ли им тема урока".

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Мечтает встретиться с одноклассниками и восьмиклассник школы имени Артема Боровика Матвей Васияров. "В каждой из форм обучения есть свои плюсы и минусы, но я рад, что вернемся за парты, - поделился подросток. - Хочется снова встретиться с преподавателями, особенно по истории, географии и биологии - это мои любимые предметы".

Заместитель председателя Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте науки и образования Москвы Александр Костин считает, что столичные власти всегда оперативно реагируют на изменение эпидемиологической ситуации. Пошел спад заболеваемости - значит, можно вернуться к традиционному формату обучения. Но и в новом учебном году, по его мнению, скорее всего, сохранится правило, когда класс, где у кого-то из детей выявлены признаки ОРВИ, может быть снова переведен на временный дистант.

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