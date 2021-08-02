За московскими лесами в жару следят беспилотники

За нарушение правил пожарной безопасности в Москве с начала года возбуждено более четырех с половиной тысяч административных дел. Об этом сообщил замначальника столичного управления МЧС Максим Комаров.

По его словам, с 1 июля во всей стране вступили в силу поправки в схему проведения противопожарных проверок. Срок проверки теперь не может превышать 10 рабочих дней. Нередко процедура подводится в течение дня. "И органы власти, и бизнес пришли к пониманию, что мы не совсем уходим от проверок, а упорядочиваем контроль, - объяснил он. - Во-первых, расширилось понятие контрольно-надзорных мероприятий. Раньше это были просто выездные проверки. Теперь появились инспекционный визит, выборочный контроль, рейдовый осмотр".

Особый акцент делают на профилактике нарушений. "Впервые на законодательном уровне мы проводим профилактические выезды. Они регламентированы и носят обязательный характер, - рассказал Комаров. - Такие визиты проводятся на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков - не менее одного раза в год. Мы проводим разъяснительную беседу и частично обследуем объекты". Профилактические проверки, подчеркнул Максим Комаров, заканчиваются без штрафов.

За поджог в лесу сухой травы или хвороста могут оштрафовать на полмиллиона рублей

Представитель МЧС также рассказал, что из-за жаркой погоды пожарные работают в усиленном режиме. В частности, регулярно мониторится ситуация в парках и лесопарках города. Проводятся пешие обходы, подключаются беспилотники и авиация. Особое внимание к Новой Москве, где много зеленых территорий. По словам Комарова, сейчас фиксируются единичные нарушения. В частности, административная ответственность грозит за выжигание в лесах хвороста, сухой травы. За нарушения в зеленом поясе предусмотрены штрафы. Гражданам - от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В МЧС призывают горожан в жару быть особенно аккуратными и соблюдать хотя бы элементарные меры пожарной безопасности.