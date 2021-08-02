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02.08.2021 00:10
Рубрика: Происшествия

За московскими лесами в жару следят беспилотники

Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 172(8523)
За нарушение правил пожарной безопасности в Москве с начала года возбуждено более четырех с половиной тысяч административных дел. Об этом сообщил замначальника столичного управления МЧС Максим Комаров.

По его словам, с 1 июля во всей стране вступили в силу поправки в схему проведения противопожарных проверок. Срок проверки теперь не может превышать 10 рабочих дней. Нередко процедура подводится в течение дня. "И органы власти, и бизнес пришли к пониманию, что мы не совсем уходим от проверок, а упорядочиваем контроль, - объяснил он. - Во-первых, расширилось понятие контрольно-надзорных мероприятий. Раньше это были просто выездные проверки. Теперь появились инспекционный визит, выборочный контроль, рейдовый осмотр".

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Особый акцент делают на профилактике нарушений. "Впервые на законодательном уровне мы проводим профилактические выезды. Они регламентированы и носят обязательный характер, - рассказал Комаров. - Такие визиты проводятся на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков - не менее одного раза в год. Мы проводим разъяснительную беседу и частично обследуем объекты". Профилактические проверки, подчеркнул Максим Комаров, заканчиваются без штрафов.

За поджог в лесу сухой травы или хвороста могут оштрафовать на полмиллиона рублей

Представитель МЧС также рассказал, что из-за жаркой погоды пожарные работают в усиленном режиме. В частности, регулярно мониторится ситуация в парках и лесопарках города. Проводятся пешие обходы, подключаются беспилотники и авиация. Особое внимание к Новой Москве, где много зеленых территорий. По словам Комарова, сейчас фиксируются единичные нарушения. В частности, административная ответственность грозит за выжигание в лесах хвороста, сухой травы. За нарушения в зеленом поясе предусмотрены штрафы. Гражданам - от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В МЧС призывают горожан в жару быть особенно аккуратными и соблюдать хотя бы элементарные меры пожарной безопасности.

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