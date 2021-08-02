Больше половины жителей Якутии привились от COVID-19

В Якутии жители стали активнее делать прививки от коронавирусной инфекции. План вакцинации выполнен примерно на 60 процентов.

"В течение ближайших двух месяцев мы надеемся достичь коллективного иммунитета", - цитирует "Интерфакс" заявление главы республики Айсена Николаева.

По его словам, в Якутии использовали уже 97 процентов поступившей вакцины. Новые партии расходуются довольно быстро. Желающим зачастую приходится ждать очереди на прививку.

"Хотелось бы, чтобы поставки были раза в два-три больше, чем сейчас. В самом Якутске вакцины хватает - по поликлиникам пусть небольшие запасы, но есть", - отмечает Николаев.

Быстрее всего заканчивается "Спутник V", так уже почти полностью использована партия из 2,5 тысячи доз, которая пришла в Якутию 27 июля. Вместе "ЭпиВакКорона" в республике остается около 10 тысяч доз вакцины.