Видео: В Якутии из-за дыма от лесных пожаров исчезло Солнце

В понедельник вечером первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Ситуация остается напряженной, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

На данный момент зафиксировано 164 лесных пожара. Специалисты тушат 53 возгорания в 16 районах. Задействованы 2 118 человек, используется более 275 единиц техники. Завтра самолет-зондировщик попытается искусственно вызвать осадки в западных районах республики.

Особенно сложная обстановка сложилась в Горном, Кобяйском и Сунтарском районах, тенденция к ухудшению ситуации наблюдается в Усть-Алданском улусе, уточняет пресс-служба правительства.

Сегодня дым лесных пожаров оказался настолько густым, что в трех районах Якутии - Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском - среди бела дня исчезло солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию региональных властей.