Хабаровчанин продавал поддельные сертификаты о прививках от COVID-19

Хабаровские полицейские задержали 28-летнего мужчину, заподозренного в изготовлении и продаже поддельных медицинских документов. Среди бумаг, которые можно было приобрести, сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, справки о наличии антител COVID-19, и отрицательные результаты ПЦР.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, молодой человек общался с клиентами через мессенджер. Там он сообщал данные о местонахождении закладок с фальшивыми бумагами. Деньги за товар получал на электронный кошелек. Купить документ можно было за 1-1,5 тысячи рублей.

Правоохранителям удалось задержать мужчину, купив у него поддельную медсправку на наличие антител. Документ был спрятан под доску объявлений, возле подъезда, в котором жил подозреваемый.

Дома у хабаровчанина нашлись поддельные печати девяти медучреждений города, а также фальшивые справки о временной нетрудоспособности, сертификаты о вакцинации против коронавируса, фиктивные заключения врачебной комиссии. Был изъят также жесткий диск компьютера с образцами бланков разных документов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов (часть 1 статьи 327 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.