Хабаровчанина осудили на 5 лет за магазин по продаже наркотиков

Жителя Хабаровска приговорили к пяти годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотических средств и отмывание денег, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что 21-летний юноша, раньше занимавшийся тем, что делал "закладки" в разных частях города, вместе с приятелем открыл интернет-магазин по продаже наркотиков. У неизвестных лиц они покупали крупные партии запрещенных веществ, затем фасовали их в мелкие пакеты и прятали в тайниках, которые оборудовали в разных районах Хабаровска.

Таким способом сообщники заработали более 630 тысяч рублей. Средства легализовывали путем перевода с криптовалютного счета на расчетный счет банковской карты, оформленный на других людей.

Помимо тюремного срока подсудимому назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.