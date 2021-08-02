Хабаровчанина осудили на 5 лет за магазин по продаже наркотиков

Новости

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении жителей Мурино 06:22
Тонтоглу выиграл золото в прыжках в длину на ОИ-2020 06:15
Борцы Семенов и Емелин сразятся за "бронзу" ОИ-2020 05:42
Три человека погибли в ДТП в Якутии 05:37
Россиянин Пронкин вышел в финал соревнований по метанию молота на ОИ-2020 05:28
Феттеля лишили второго места на Гран-при Венгрии после гонки 05:18
В Якутске частично открыли трассу, где произошла утечка газа 05:03
В Калифорнии 4 человека погибли при крушении вертолета 04:43
Ульянов: Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после инаугурации 04:24
Больше половины жителей Якутии привились от COVID-19 04:15
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу 04:11
Хакеры замедлили процесс вакцинации от COVID-19 в итальянском Лацио 03:38
Инфекционист: Вакцинация может защитить от постковидного синдрома 03:35
Собянин рассказал о влиянии отсутствия мигрантов на инфляцию 03:15
Трамп обнародует новые доказательства нарушений на выборах в США 02:25
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа 01:40
Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников 01:35
Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться 00:52
Почти 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений 00:33
Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 01.08.2021
В Иванове полицейская машина сбила девушку 01.08.2021
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 01.08.2021
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 01.08.2021
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 01.08.2021
Более 33 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 05:45
Рубрика: Происшествия

Хабаровчанина осудили на 5 лет за магазин по продаже наркотиков

Текст: Ольга Коваль

Жителя Хабаровска приговорили к пяти годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотических средств и отмывание денег, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В Брянской области изъяли почти 70 кг наркотиков на 17 миллионов рублей

Суд установил, что 21-летний юноша, раньше занимавшийся тем, что делал "закладки" в разных частях города, вместе с приятелем открыл интернет-магазин по продаже наркотиков. У неизвестных лиц они покупали крупные партии запрещенных веществ, затем фасовали их в мелкие пакеты и прятали в тайниках, которые оборудовали в разных районах Хабаровска.

Таким способом сообщники заработали более 630 тысяч рублей. Средства легализовывали путем перевода с криптовалютного счета на расчетный счет банковской карты, оформленный на других людей.

Помимо тюремного срока подсудимому назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России