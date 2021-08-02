На Камчатке завели дело на инспектора Росрыболовства, вымогавшего икру

Камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора Росрыболовства. Мужчине вменяют получение взятки через посредника за совершение незаконных действий.

Как полагает следствие, в июле этого года старший госинспектор отдела оперативного госконтроля, надзора и безопасности мореплавания СВТУ ФАР во время проверки деятельности одной из общин коренных малочисленных народов в Большерецком районе нашел некоторые нарушения. Вместо того, чтобы составить протокол, мужчина обратился к представителю общины с требованием передать ему 100 килограммов красной икры стоимостью 450 тысяч рублей. За деликатес инспектор также пообещал оказывать общине свое покровительство.

За икрой на рыбозавод он отправился не сам, а послал посредника. Там мужчину уже ждали сотрудники ФСБ.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.