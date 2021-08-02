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02.08.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Паводок на Амуре подмыл участок федеральной трассы

Текст: Дина Непомнящая (ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
В Амурской области встретили третью волну паводков. В регионе в очередной раз подтоплены сотни дворов и множество участков дорог. В минувшие выходные проливные дожди размыли участок федеральной трассы "Амур" в Магдагачинском районе.

Движение по подтопленному участку пришлось перекрыть. С двух сторон выставили посты ГИБДД, на место ЧП отправили восстановительные бригады, спасателей и врачей "скорой". Для водителей, застрявших на дороге, организовали подвоз воды. В понедельник днем удалось открыть реверсивное движение. Также обильные осадки повредили дороги в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском, Шимановском районах. Так, селевой поток разрушил подходы к мосту через ручей Кулустай, расположенному на 135-м километре дороги Благовещенск - Гомелевка.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Особенно сильно от паводков за последнее время пострадали Завитинский и Бурейский районы. В первом вода зашла в шесть жилых домов и на 400 приусадебных участков, размыла участок трассы между городом Завитинском и селом, отрезав для местных жителей доступ к "большой земле". А во втором под водой оказались два автомобильных моста - через реки Куприяниха и Синель. Без транспортного сообщения остался поселок Талакан.

К понедельнику от внешнего мира были отрезаны 11 населенных пунктов в Завитинском, Зейском, Серышевском и Селемджинском районах.

Между тем гребень амурского паводка постепенно смещается к территории Хабаровского края. По прогнозам Дальневосточного управления по гидрометеорологии, в ближайшие дни у краевой столицы Амур поднимется до 420-450 сантиметров. К 9-11 августа неблагоприятную отметку уровень реки превысит у Комсомольска-на-Амуре, а к 16-19 августа - у Николаевска-на-Амуре. После этого паводок пойдет на спад.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край

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