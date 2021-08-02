Три человека погибли в ДТП в Якутии

На 98 километре федеральной автомобильной дороги "Вилюй" в Якутии произошла авария с автомобилем Toyota Sienta. Погибли три человека, в том числе ребенок 2004 года рождения. Еще двое детей попали в больницу с травмами.

"Установлено, что женщина водитель, следовавшая из села Сунтар в Якутск вместе со своей семьей, не справившись с управлением, съехала с дороги", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуроры начали проверку по факту случившегося. Выясняются причины и обстоятельства гибели людей. Оценивается соблюдение законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.