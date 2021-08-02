В Бурятии рядом с Северомуйским тоннелем произошло землетрясение

В воскресенье в Муйском районе Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 30-ти километрах к юго-западу от поселка Северомуйск. Рядом с этим населенным пунктом расположен железнодорожный тоннель Байкало-Амурской магистрали - самый длинный в России (15 343 метра). О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Землетрясения в этом районе происходят довольно часто. К примеру, только в июле сейсмологи зарегистрировали 13 подземных толчков, магнитуда наиболее сильного составила 4,7.