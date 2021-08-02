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02.08.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае полковник полиции задержан при перевозке черной икры

Текст: Александр Филимоненко (Хабаровск)

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело о незаконным обороте особо ценных водных биоресурсов в отношении двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СК по региону.

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"Днем 17 июля в Нанайском районе правоохранительными органами остановлен автомобиль, в ходе осмотра которого обнаружено 477 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов", - говорится в информации пресс-службы.

В машине находились полковник полиции, доцент кафедры Дальневосточного юридического института МВД России и местный предприниматель.

"В ходе обыска в квартире у одного из подозреваемых обнаружены еще девять пластиковых контейнеров с черной икрой. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СК.

Доцент Дальневосточного юридического института МВД России отстранен от должности.

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