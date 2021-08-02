В Хабаровском крае полковник полиции задержан при перевозке черной икры

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело о незаконным обороте особо ценных водных биоресурсов в отношении двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СК по региону.

"Днем 17 июля в Нанайском районе правоохранительными органами остановлен автомобиль, в ходе осмотра которого обнаружено 477 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов", - говорится в информации пресс-службы.

В машине находились полковник полиции, доцент кафедры Дальневосточного юридического института МВД России и местный предприниматель.

"В ходе обыска в квартире у одного из подозреваемых обнаружены еще девять пластиковых контейнеров с черной икрой. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СК.

Доцент Дальневосточного юридического института МВД России отстранен от должности.