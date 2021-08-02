В Якутии приняли все меры по преодолению дефицита сена из-за засухи

Не более 80 процентов запланированного объема сена удастся получить в этом году с традиционных сенокосных угодий в Якутии: из-за небывалой засухи травостой в республике очень слабый. В результате многие районы не смогут выполнить план по заготовке.

29 июля "в связи с отсутствием эффективных осадков в июне месяце, в первой декаде июля месяца текущего года, высокой максимальной температурой воздуха, в целях снижения размеров ущерба и потерь" глава Республики Саха Айсен Николаев своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в десяти районах и одном городском округе.

- Положение тяжелое, - подчеркнул Айсен Николаев на совещании по проблемам кормозаготовки. - Мы должны уточнить, сколько тонн сена и каким районам не хватает, откуда их возьмем, а также решить задачу перевозки этих объемов.

Как сообщили в минсельхозе, значительный недобор сена прогнозируют в Томпонском улусе (41 процент), Усть-Алданском (46), Оймяконском (52), Нюрбинском (62), Олекминском (64), Сунтарском (66), Чурапчинском (73), Хангаласском (78), Намском (84), Амгинском (85), Мегино-Кангаласском (86 процентов). Кроме, того в шести улусах - Сунтарском, Нюрбинском, Томпонском, Мегино-Кангаласском, Намском, Кобяйском - дело осложнили лесные пожары: огнем уничтожены 464 тонны прошлогоднего сена, а также трава на 730 гектарах сенокосов и на трех тысячах гектаров пастбищ.

- Хочу обратиться к нашим селянам и сказать, что мы сделаем все, чтобы природная засуха как можно меньше сказалась на сельском хозяйстве, и сделаем все, чтобы помочь людям перенести этот удар стихии с небольшими потерями. Вся эта работа будет находиться на контроле как правительства республики, так и на моем личном контроле, - заключил Ил Дархан.

По словам министра сельского хозяйства РС (Я) Александра Атласова, план заготовки сена в республике на этот год - 457,5 тысячи тонн, но реально удастся получить около 364,5 тысячи. Еще 93 тысячи тонн будут приобретать в других улусах и соседних регионах, а также заготовят с помощью мобильных бригад. Для организации этой работы по поручению Ил Дархана создан оперативный штаб республики во главе с председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко, который лично курирует заготовку кормов.

- Главы регионов Дальнего Востока уже знают о нашей проблеме и готовы нас поддержать, - подчеркнул глава республики.

Так, Оймяконский улус планирует приобрести в Магаданской области 2000 тонн сена, Томпонский - 250 тонн. Специалисты минсельхоза провели переговоры с коллегами из Забайкальского края.

Правительственная группа под руководством Андрея Тарасенко 30-31 июля встретилась с заместителем председателя правительства Амурской области Александром Нестеренко и представителями минсельхоза области. Стороны договорились о заготовке кормов на территории Мазановского, Зейского, Шимановского и Сковородинского раойнов и их дальнейшей поставке в Якутию. Министерство сельского хозяйства Приамурья окажет содействие в заключении договоров на поставку сена между якутскими сельхозпроизводителями и хозяйствами области, предоставит сенокосные угодья для заготовки сена до необходимого для зимовки скота и лошадей объема - предварительно до 25 тысяч тонн.

Вместе с тем глава республики поставил задачу - по возможности заготовить недостающий объем сена в пределах республики, максимально освоить все имеющиеся сенокосные угодья, в том числе труднодоступные и островные. Для этого необходимо задействовать мобильные бригады, которые будут выкашивать отдаленные участки, расположенные на расстоянии более 40-60 километров от населенных пунктов. Такие группы формируются в большинстве районов республики. Мобильные бригады должны заготовить на дальних сенокосах свыше 33,5 тысячи тонн сена. На организацию их работы минсельхоз РС (Я) предусмотрел 51 миллион рублей. Кроме того, Айсен Николаев дал указание возместить расходы районов по перевозке сена, обеспечить выдачу горюче-смазочных материалов мобильным бригадам по гарантийным письмам.

- Районы, где сена будет заготовлено больше, чем нужно, организуют его продажу в другие улусы. К сожалению, таких не так много в этом году, - сказал Айсен Николаев. - Я обратился и в адрес правительства страны, и в министерство сельского хозяйства России с просьбой о выделении средств, в том числе на компенсацию расходов, которые будут возникать в республике в ходе преодоления последствий сильнейшей засухи.

Ил Дархан поручил министру сельского хозяйства Александру Атласову быстро собрать первичные документы районов для направления заявки в минсельхоз РФ по его обращению к премьер-министру Михаилу Мишустину о выделении региону финансовой помощи в связи с засухой.