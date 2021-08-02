В Якутске частично открыли трассу, где произошла утечка газа

Движение на автостраде 50 лет Октября в Якутске, где накануне произошла утечка газа под дорожным полотном, возобновили в сторону города. Движение в сторону аэропорта восстановят днем. Об этом сообщили в пресс-службе управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз".

Представители компании уточняют. Что в 22:00 дорогу вновь закроют на ремонт. За ночь там планируют полностью восстановить асфальтовое покрытие в обоих направлениях.

В связи с этим автомобилистам предлагают заранее планировать свой маршрут по объездным путям.

Напомним, что утечка газа произошла на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм. Чтобы провести выпуск газа, аварийные бригады "Сахатранснефтегаз" перекрыли поврежденный участок. На месте ЧП работали также сотрудники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Никто не пострадал, отключать от газоснабжения здания не пришлось.