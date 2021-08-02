В Приамурье паводок оставил без автомобильного сообщения 11 поселков

В Амурской области после мощных ливней, прошедших в минувшие выходные, остались без автомобильного сообщения 11 поселков, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Частично подтоплены 13 участков дорог и один автомобильный мост", - уточнили в ведомстве.

Под воду также ушли 182 приусадебных участка в десяти населенных пунктах региона.

В селе Александровка Зейского района спасатели организовали лодочную переправу. В городе Завитинске на базе детского сада развернут пункт временного размещения.

Ликвидацией последствий дождевого паводка занимаются 264 спасателя, у которых на вооружении 110 единиц техники.

Ущерб от летних дождевых паводков в Приамурье по первым оценкам превысил шесть миллиардов рублей.