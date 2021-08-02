В Приморье объявили режим повышенной готовности из-за циклона

В Приморском крае вводится режим повышенной готовности в связи с приближением мощного циклона, сообщается на сайте регионального правительства.

"Уже сейчас нужно усилить аварийные бригады, определить дополнительную технику и оборудование для оперативного устранения обрывов линий электропередачи, быстрого реагирования на размыв мостов и дорог", - приводятся в сообщении слова губернатора Олега Кожемяко.

Ранее в Примгидромете рассказали, что с 4 августа в крае прогнозируются дожди и усиление ветра. Пик непогоды придется на 7-8 августа.