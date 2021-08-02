Жительница Южно-Сахалинска во сне задавила ребенка

В Южно-Сахалинске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухмесячного малыша. В причинении смерти по неосторожности подозревают его собственную мать.

По предварительным данным, 26-летняя женщина уснула с сыном на диване. Во сне она придавила младенца своим телом. Экспертиза установила, что мальчик скончался из-за асфиксии от сдавливания грудной клетки и живота.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области, с подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, женщину уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.

Как пишет РИА Новости, зимой прошлого года сахалинка оставила без присмотра двух дочерей в наполненной водой ванне. А когда вернулась, одна из девочек не подавала признаков жизни. Прибывшие по вызову медики спасти ребенка не смогли.