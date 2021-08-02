Пять событий, из-за которых запомнится фестиваль Realist Web Fest

В Нижнем Новгороде завершился "сдвоенный" - третий и четвертый - фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Поскольку из-за пандемии в прошлом году его не проводили, в этом решено было объединить 2020-й и 2021-й годы. Те, кто приехал на "Реалист" впервые и те, кто, как обозреватель "РГ", не пропустил ни одного фестиваля, запомнят его навсегда. Постараемся объяснить, почему, выделив пять главных позиций, в которые, впрочем, не вошло то, что в Нижний приехали такие звезды, как братья Пресняковы, Ольга Сутулова, Алексей Филимонов, Анна Цуканова-Котт, Нино Нинидзе, Лена Тронина, Любовь Толкалина, Егор Корешков, Анна Слю и другие, и в нем состоялись встречи, на которых новому поколению кинематографистов удавалось совместить полезное с приятным. То есть - профессиональные договоренности с хорошим общением.

1. Победители

Фото: Предоставлено Realist Web Fest

Жюри основного конкурса, в который вошли 44 веб-сериала (из них 17 российских), определило лауреатов так, что большинство гостей и участников остались довольны их выбором. Скажем так - если бы назвали других - судей бы вряд ли поняли. Лучшим веб-сериалом признан канадский "Дочь коммуниста". Он рассказывает о девушке, которую все называют уменьшительным именем Яша. Время действия - 1989 год, Яша живет в семье убежденных коммунистов и сравнивает мировоззрение и образ жизни своей семьи с капиталистическим строем, в котором живут их соседи и знакомые.

Лучшим режиссером названы Эндрю Шенкс и Николас Клири, которые сняли веб "Любовь, оружие и новые уровни" (Австралия). Он - о новом способе завести отношения для молодых - через компьютерные игры. Тарелка (призы на фестивале выглядят именно так) за лучший сценарий передана также в Канаду. Ее получили Мишель Дюшен, Эрик Пикколи, которые сочинили веб "Народный писатель - 3". Сериал - о силе слова и ее последствиях. Главный герой пишет и издает книгу, но чем написанное ему аукнется в обычной жизни.

Лучшая идея - у сериала "Голодранцы" (Швейцария), который рассказывает о брошенных детях. Они принимают участие в довольно жестком реалити-шоу, победитель которого будет усыновлен семьей знаменитостей. "Самый яркий персонаж" - это непрофессиональная актриса Аня Вечер, сыгравшая младшую сестру-оторву в проекте "Систер". Приз как лучший российский веб-сериал получил веб "П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой". По мнению обозревателя "РГ", награду дали авансом. Зато специальный приз жюри - казахскому сериалу "Ночные ведьмы" - это признание заслуг. Потому что творцам из Казахстана жанр веб-сериала полностью подвластен, что они демонстрируют не в первый раз. Кстати, этот веб поедет на международный фестиваль веб-сериалов в испанский Бильбао. Спецприз от издания The Digital Reporter вручен сериалу "Секреты семейной жизни" (режиссер Шота Гамисония). Это - один из первых оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Kion.

2. Пилоты

На Realist Web Fest провели Конкурс пилотных серий. Если бы на нем существовал приз зрительских симпатий, его явно бы отдали тому же проекту, который и выбрало жюри, состоящее в основном из представителей российских интернет-сервисов. Это сериал "Основано на реальных событиях" режиссера Дмитрия Кирюшкина. Рассказывает о том, как готовят актеров для популярных ТВ-шоу. Плотность юмора в проекте - в каждом кадре. Ситуации узнаваемы настолько, что зрители не успевают смеяться. А объект сатиры - наше телевидение.

3. Премьера сериала "Выжившие"

Фото: Предоставлено Realist Web Fest

Пока готовится второй сезон сериала "Эпидемия" (съемки этим летом проходят в Карелии), у него появился сильнейший конкурент. Сериал выходит на Okko уже 12 августа, и каждый зритель сможет понять - так это или нет. Впервые в России создан сериал со сложной структурой. В нем - 88 серий. В основном проекте их - 8. Снял его известный режиссер Андрей Прошкин. Также у сериала много ответвлений в виде коротких вебов. Над ними работали разные режиссеры, но куратор у проекта один. Это - Борис Хлебников. Сценарий написали Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. Сериал насыщен звездами. В главной роли снялся Алексей Филимонов. Также снимались Яна Сексте, Алексей Розин, Артур Смольянинов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук, Глеб Пускепалис и другие. "Выжившие" рассказывает о том, что отношения между людьми, особенно близкими, совсем перестали походить на человеческие. И тогда миру явилась очередная эпидемия. Противостоять болезни смогли лишь избранные. Но все эти люди - не совсем нормальны...

4. Нижегородский питчинг дебютантов

Фото: Предоставлено Realist Web Fest

На фестивале "Реалист" такой провели впервые. Победителями стали два проекта, они же получили по 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России. Первый веб - это "Мишка на сервере", авторы сценария Андрей Каганских, Кирилл Алехин, режиссер и продюсер Кирилл Алехин (Москва). Документальный веб-сериал рассказывает о киберспорте. Второй проект - "Ребут", авторы сценария Владимир Болгов, Велимир Русаков (Москва). В нем - история Юры и Эльзы, живущих в маленьком лагере в эпоху постапокалипсиса. Если они не родят ребенка, их выгонят в лес - на съедение радиоактивным обезьянам. Сериал "Дорогие мама и папа" получил 300 тысяч рублей от крупной Нижегородской компании. Автор сценария Сергей Долженко, режиссер Александр Лисевич, продюсеры Игорь Панкратов, Славяна Целоусова, Сергей Долженко, Андрей Палтусов (Москва - Нижний Новгород). Суть сериала - основанные на реальных событиях истории про детей, переживающих травмирующие ситуации.

5. Круглые столы

Фото: Предоставлено Realist Web Fest

В рамках деловой программы фестиваля прошло два круглых стола. Один из них - "Где деньги: можно ли в России найти финансовую поддержку для веб-сериала". В нем приняли участие генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко, руководитель Всероссийского молодежного кинофорума Дмитрий Якунин, директор по контенту и управлению правами платформы Kion Мария Смирнова, креативный продюсер и куратор фестивальных программ, создатель и куратор питчинга кинофестиваля "Кинотавр" Анна Гудкова, исполнительный продюсер креативного видеопродакшена Bites Даша Илай. Антон Ключкин рассказал, что на проект можно получить от ИРИ столько, сколько нужно - границы нет: "Сколько надо, столько и можете получить, докажите только, что вам это надо". Евгения Данильченко представила новую меру поддержки РЭЦ, ориентированную на те проекты, которые хотят выходить на международные рынки. "Мы не дублируем те меры поддержки, которые уже существуют в Минкульте, в других структурах правительства", - указала она, отметив, что Российский экспортный центр начинал с поддержки международных выставок и мероприятий, а потом решил расширить программу Made in Russia и включить туда производителей аудиовизуальной продукции. "И это сразу дало мощный всплеск интереса со стороны покупателей. Создание ощущения индустриальности помогло компаниям чувствовать себя более уверенными в переговорах с международными партнерами", - подчеркнула Евгения Данильченко. По новой системе поддержки РЭЦ выдает субсидии на продвижение собственного продукта за рубежом как онлайн, так и офлайн, а также на маркетинг, рекламу и адаптацию (дубляж, субтитрирование и так далее). "Единственное условие для нас - количество экспортных контрактов на определенную сумму, которые заключают российские компании", - уточнила она.

Анна Гудкова напомнила, что у компании "1-2-3 Продакшн", которую она представляет, есть акселератор для веб-сериалов, где можно получить деньги на съемки. В прошлом году это было порядка 600 тысяч рублей на серию, сейчас это будет от 800 тысяч рублей до миллиона, "что совсем немного, но можно взять, снять и сделать". Она обратила внимание, что в конкурсной программе фестиваля в этом году есть пилот, который снят в рамках акселератора. Гудкова призвала молодых кинематографистов подавать проекты, которые не устареют на протяжении трех-четырех лет, пока их будут делать. Запись круглого стола можно посмотреть на сайте. Там же можно ознакомиться с полным каталогом фестиваля - помощь и сотрудничество молодым авторам, которые участвуют в программе "Реалиста" придутся кстати.