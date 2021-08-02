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02.08.2021 15:03
Рубрика: Власть

Путин поручил врио главы Пензенской области обеспечить качество воды

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин поручил обратить особое внимание на качество воды, помощь инвесторам и задолженность предприятий за энергоресурсы в Пензенской области.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В понедельник президент в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с врио губернатора региона Олегом Мельниченко.

Путин попросил начать доклад с инвестпроектов, которые должны завершиться в Пензенской области в 2021- 2023 годах. В числе таких проектов президент назвал строительство комплекса по производству мяса, молочно- товарного комплекса, создание животноводческого комплекса в Пензенском районе, завод по производству сырья и ингредиентов для пищевой промышленности в Бессоновском районе, а также строительство мукомольного мельничного комбината в Мокшанском районе и создание комплекса по производству строительных материалов в ЗАТО "Заречный".

"В целом как Вы оцениваете это направление работы, какие здесь перспективы, имея в виду те проблемы, с которыми мы все в последнее время столкнулись, связанные с борьбой с COVID?", - поинтересовался Путин.

Мельниченко отметил, что сельское хозяйство имеет существенную долю в валовом региональном продукте -15 процентов.

"Такие крупные компании, как "Русмолко", "Дамате", "Восток Агро", "Коноплекс" и "Черкизово" - мы на полях Санкт-Петербургского экономического форума подписали дополнительные соглашения по реализации этих инвестиционных соглашений", - рассказал он.

Фото: РИА Новости
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По его словам, в ближайшие три года это даст порядка 22 миллиардов инвестиций в эти проекты, и порядка 1200 рабочих мест.

Кроме того, в регионе запущено производство завода по переработке мяса индейки на 303 тонны в сутки. "Это очень серьезное промышленное предприятие, которое позволит выпускать полный цикл глубокой переработки - это и колбасы, и сосиски, и полуфабрикаты", - отметил врио губернатора.

Также есть договоренности по инвестиционным проектам в промышленном производстве. "Мы обсуждали этот вопрос с Денисом Валентиновичем Мантуровым (глава Минпромторга - прим. "РГ"), который был у нас в Пензенской области. Мы договорились о том, что будем развивать кластер станкостроения на базе "Станкомашстроя"", - рассказал Мельниченко.

Путин попросил врио главы Пензенской области поддерживать инвестпроекты на уровне региона. "Вы знаете, я вас прошу обратить на это особое внимание, потому что всегда, но особенно сейчас, конечно, инвесторам нужна будет не только какая-то федеральная помощь, но прежде всего ваша помощь, помощь вашей команды", - сказал он. Президент также уточнил, насколько все эти проекты реализуемы с учетом трудностей, возникших из-за пандемии. "Конечно, они реализуемы, - ответил Мельниченко. - Более того, даже несмотря на ковид, реализация этих проектов не останавливалась, она велась", - заверил он.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Президент также попросил Мельниченко обратить внимание на качество воды для жителей региона.

"Олег Владимирович, чтобы люди не болели, нужно, безусловно, обеспечить некоторые фундаментальные вещи, в том числе качество воды. Прошу Вас обратить на это особое внимание. Понимаю, что это связано с большим уровнем износа жилищно-коммунальной сферы, сетей соответствующих", - сказал Путин и подчеркнул, что нужно обязательно поработать над этой инфраструктурой.

Кроме того президент указал на задолженность пензенских предприятий за энергоресурсы, в том числе за газ. "Посмотрите повнимательнее, обратите на это внимание", - попросил он врио губернатора.

В свою очередь Мельниченко попросил Путина поддержать строительство корпуса инфекционного отделения в больнице специализированных видов помощи.

"Развитие эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, показало, во-первых, что нам необходимо укреплять инфекционную службу на территории региона, а для этого нам необходимы дополнительные возможности", - пояснил он Мельниченко добавил, что в этой больнице в настоящее время идет развертывание станции по производству кислорода. "И таким образом, у нас там создается хорошее ядро для того, чтобы лечить и легочные инфекции, которые сейчас идут с осложнениями из-за COVID", - пояснил он.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Еще одна просьба к президенту - помочь приобрести за федеральные средства оборудование для центра ПЭТ/КТ, строительство которого начнется в следующем году. Регион также нуждается в отдельном хирургическом корпусе на базе существующего онкоцентра. Врио губернатора отметил, что в Пензенской области в год выявляется в среднем 7 тысяч онкологических заболеваний, медицинский показатель - 550 на 100 тысяч населения, что выше на 23%, чем средняя заболеваемость по России.

"Отсюда, конечно, и высокая смертность от онкологических заболеваний. А COVID еще более обострил эту ситуацию, потому что люди с онкологией, которые переносили COVID, так или иначе получали потом осложнения. Понятно, что у нас есть онкологический центр, но там не хватает хирургических мощностей на сегодняшний момент",- сказал он. "Хорошо", - отреагировал Путин. Президент также отметил, что врио губернатора правильно выбрал приоритеты своей работы. "Уверен, у Вас все получится. Будем вам помогать, конечно", - сказал он.

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