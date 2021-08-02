В Оренбуржье вакцинированные от COVID-19 смогут выиграть автомобиль

В Оренбуржье стартовал розыгрыш призов для жителей области, привившихся от COVID-19. Региональная акция "Стопкоронавирус56" будет проходить со 2 августа до 2 сентября. Главный приз - автомобиль.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, участниками лотереи могут стать жители региона, привившиеся от коронавируса одним или двумя компонентами вакцины в период с первого января по 31 августа текущего года. Первый розыгрыш призов состоится 12 августа.

Для участия необходимо быть зарегистрированным на территории Оренбуржья, пройти опрос на портале "Активный гражданин" и получить уникальный ID-код. Победителей определят случайным способом с помощью программы-рандомайзера. В числе ценных призов будут разыгрываться телевизоры, велосипеды, электросамокаты.

Главный приз акции - автомобиль - будет разыгран 2 сентября.

По данным минздрава области, на сегодня в Оренбуржье прививку от коронавируса получил уже 493 821 человек. Это 55 процентов от группы населения, подлежащей вакцинации. В регионе действуют 77 прививочных пунктов. Кроме того, в территориях области работают 38 мобильных бригад медиков. Медработники выезжают на дом - в том числе и к тем, кто не может явиться на прививку лично.

Кстати

С полными правилами акции можно ознакомиться в специальном положении. Новости акции будут публиковаться на портале правительства Оренбуржья, а также "Активный гражданин" и сайте стопкоронавирус56.рф.