В Самаре расследуют жестокую расправу над школьницей

Новости

В Гидрометцентре объяснили причину аномальной жары в Москве 2 августа 01:40
Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников 01:35
Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться 00:52
Почти 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений 00:33
Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 01.08.2021
В Иванове полицейская машина сбила девушку 01.08.2021
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 01.08.2021
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 01.08.2021
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 01.08.2021
Более 33 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.08.2021
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 01.08.2021
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 01.08.2021
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 01.08.2021
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 01.08.2021
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 01.08.2021
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 01.08.2021
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 01.08.2021
Турция направила десантные катера в Мармарис для эвакуации людей 01.08.2021
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет финальный сезон "Сватов" 01.08.2021
В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку 01.08.2021
Путин поздравил российских теннисистов с победой на Олимпиаде 01.08.2021
Двух призеров Игр из Грузии попросили покинуть Олимпиаду за прогулку по Токио 01.08.2021
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза 01.08.2021
Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио 01.08.2021
Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов 01.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 00:20
Рубрика: Происшествия

В Самаре расследуют жестокую расправу над школьницей

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
В поселке Петра Дубрава Самарской области жестоко убили 15-летнюю девочку. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений в шею и бросил тело возле забора одного из частных домов недалеко от дороги. Следственное управление СК РФ по региону расследует уголовное дело. Подозреваемый - подполковник полиции 42-летний Антон Безчетвертев, служивший начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений в Советском районе Самары.

В день задержания подозреваемого 30 июля в Главном управлении МВД уволили подполковника из полиции по дискредитирующим обстоятельствам. Начальство Безчетвертева привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В Волгограде покупатели в магазине помогли задержать преступника

Задержали полицейского в квартире многоэтажки в Петра Дубраве, где он жил с женой и тремя детьми. Нашли по горячим следам - жительница поселка видела, как незнакомец прижимал девочку к земле, запомнила машину и даже номер, поэтому вычислить его не составило труда.

Самарский районный суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого на два месяца. Безчетвертев частично признал вину. На суде он рассказывал, что сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. Кроме того, уже известно, что после совершения преступления полицейский поехал к озеру, отцепил прицеп от машины и утопил. Прицеп уже достали из воды, в нем найдена окровавленная одежда Безчетвертева.

Следователям еще предстоит проверить его слова. Пока свои версии СУ СК не озвучивает. Правда, стремительно распространившуюся от жителей Петра Дубравы информацию о том, что у убитой и задержанного была интимная связь, следователи поспешили опровергнуть. "По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

На суде Безчетвертев выглядел адекватным, переживал и, как рассказали "РГ" очевидцы, присутствовавшие в зале, плакал, глядя на жену. О семье подозреваемого соседи говорят как об образцовой. Убитая девятиклассница жила с отцом в квартире многоэтажки. Ее мать умерла несколько лет назад, воспитывать девочку помогала сестра отца. В СМИ со ссылкой на соседей сообщают, что девочка часто прогуливала школу, нигде не работала, но "деньги у нее были".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID
Путин посетил Коневский монастырь
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России