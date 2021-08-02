В Самаре расследуют жестокую расправу над школьницей

В поселке Петра Дубрава Самарской области жестоко убили 15-летнюю девочку. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений в шею и бросил тело возле забора одного из частных домов недалеко от дороги. Следственное управление СК РФ по региону расследует уголовное дело. Подозреваемый - подполковник полиции 42-летний Антон Безчетвертев, служивший начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений в Советском районе Самары.

В день задержания подозреваемого 30 июля в Главном управлении МВД уволили подполковника из полиции по дискредитирующим обстоятельствам. Начальство Безчетвертева привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Задержали полицейского в квартире многоэтажки в Петра Дубраве, где он жил с женой и тремя детьми. Нашли по горячим следам - жительница поселка видела, как незнакомец прижимал девочку к земле, запомнила машину и даже номер, поэтому вычислить его не составило труда.

Самарский районный суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого на два месяца. Безчетвертев частично признал вину. На суде он рассказывал, что сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. Кроме того, уже известно, что после совершения преступления полицейский поехал к озеру, отцепил прицеп от машины и утопил. Прицеп уже достали из воды, в нем найдена окровавленная одежда Безчетвертева.

Следователям еще предстоит проверить его слова. Пока свои версии СУ СК не озвучивает. Правда, стремительно распространившуюся от жителей Петра Дубравы информацию о том, что у убитой и задержанного была интимная связь, следователи поспешили опровергнуть. "По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

На суде Безчетвертев выглядел адекватным, переживал и, как рассказали "РГ" очевидцы, присутствовавшие в зале, плакал, глядя на жену. О семье подозреваемого соседи говорят как об образцовой. Убитая девятиклассница жила с отцом в квартире многоэтажки. Ее мать умерла несколько лет назад, воспитывать девочку помогала сестра отца. В СМИ со ссылкой на соседей сообщают, что девочка часто прогуливала школу, нигде не работала, но "деньги у нее были".