В Саратовской области пассажирка напала на таксиста

В Саратовской области прокуратура проведет проверку нападения на водителя такси в городе Энгельсе агрессивной пассажирки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка организована в связи с публикацией видеоролика ссоры в интернете. На видеозаписи слышно, как женщина оскорбляет водителя, а затем бьет его рукой по голове.

Инцидент в такси произошел после того, как водитель такси отказался ехать, когда в салон сели пять человек: трое взрослых и двое детей.

- Предстоит установить участников конфликта и опросить их, - сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки действиям пассажирки будет дана правовая оценка, содержится ли в них состав административного правонарушения или преступления.