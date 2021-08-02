Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы были из Самарской области

Все российские туристы, пострадавшие в ДТП в Турции, были из Самарской области. Эту информацию "РГ" сообщил источник. Туристы должны были вылететь в Самару рейсом ZF 6394 в 21.50.

"Интурист" открыл горячую линию для родственников людей, попавших в ДТП в Турции вблизи города Манавгат, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Интурист".

"Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451. Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания "Ресо-гарантия", - сообщили в компании.

Автобус с российскими туристами попал попал в ДТП в понедельник 2 августа. Турецкие СМИ сообщили, что автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По данным туроператора "Интурист", как сообщают РИА Новости, в автобусе находилось 22 российских туриста, среди них девять детей. Четыре человека погибли.