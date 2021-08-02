Красноярский магазин оштрафовали за использование песни Бузовой

Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать 20 тысяч рублей с компании за нарушение авторского права на произведение.

Речь идет о незаконном использовании в принадлежащем фирме магазине музыкальной композиции "Эгоистка", которую исполняет Ольга Бузова (автор песни - Екатерина Офлиян). Деньги будут взысканы в пользу общественной организации "Российское Авторское Общество" с тем, чтобы оно передало их обладателям прав на это произведение. Соответствующую информацию опубликовал Арбитражный суд.

Такую же сумму владельцы ООО выплатят авторскому обществу за использование песни "Районами-Кварталами" исполнителя Марселя (автор - Степан Ледков).