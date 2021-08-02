На Алтае объявили в розыск мужчину, двое суток удерживавшего девочку

В Алтайском крае после исчезновения 12-летней девочки возбудили уголовное дело.

Как рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по региону Елена Коновалова, ребенок уже благополучно вернулся домой, однако теперь ведется розыск 40-летнего мужчины, который два дня удерживал ребенка.

Тревогу забили 31 июля, когда в правоохранительные органы обратились родители пропавшей. Семья из Бийска на лето переехала в загородный дом, именно оттуда девочка, взяв велосипед, уехала на прогулку и не вернулась. В ходе поисков на берегу реки Бия были обнаружены личные вещи и мобильный телефон ребенка. Следователи возбудили угловое дело по стандартной в случае исчезновения человека статье об убийстве.

Криминалисты и полицейские оперативники начали устанавливать обстоятельства исчезновения, при помощи спецтехники был осмотрен дом, обследован берег реки, акватория, возможные места, куда могла направиться пропавшая. Однако ночью 2 августа девочка появилась на пороге дома, самостоятельно добравшись до родителей.

Было установлено, что все это время ее силой удерживал в своем подвале местный житель. Он сбежал до того, как правоохранители явились за ним домой. Сейчас мужчину объявили в розыск, решается вопрос о переквалификации уголовного дела по другой статье в связи с тем, что ребенок находится вне опасности.

Кстати

Также на Алтае проводят доследственную проверку после гибели 12-летнего мальчика в реке Чумыш на территории Тальменского района. Ребенок гулял на обрывистом берегу в компании двух сверстников, но оступился и ушел под воду.