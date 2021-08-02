На границе Кемеровской и Томской областей обосновался дикий медведь

В Сибири на границе Кемеровской и Томской областей проезжающие по трассе автомобилисты заметили медведя, который вышел на открытое пространство у стелы "Томская область". На опубликованном в соцсетях ролике видно, как косолапый прохаживается у большой надписи, встречающей гостей региона, затем встает на задние лапы, разворачивается и уходит в сторону леса.

Одни пользователи соцсетей назвали появление мишки "обычным приветствием" на въезде в Томскую область, другие жалеют хищника, которого что-то заставило выйти к проезжей части. Также в комментариях местные жители принялись обсуждать возможный возраст животного, в основном полагая, что ему около полутора-двух лет.

Как объяснил "Интерфаксу" охотовед Томского района Томской области Сергей Кустов, медведь, не перешедший границу региона, в момент съемки фактически находился на территории Юргинского района Кемеровской области - в заказнике "Нижне-Томский". По словам специалиста, медведь действительно молодой. Возможно его привлекает стоянка большегрузов, расположенная неподалеку.

- Этот пестун (медведь двух-трех лет, оставшийся при своей матери) уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад, - говорит Сергей Кустов. - Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым. Конечно, на площадке остаются остатки пищи, мусор, которые привлекают медведя. Ему проще найти что-то у дороги, чем искать пропитание в лесу, несмотря на то, что нынче много ягоды: малины, черники.