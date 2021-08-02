На границе Кемеровской и Томской областей обосновался дикий медведь

Новости

Минпромторг рассказал, когда выйдет серийный электромобиль Aurus 10:54
Военные Ил-76 будут тушить лесные пожары в Оренбургской области 10:51
США оказались на пороге дефолта 10:50
Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике 10:48
До конца года в России начнут выпускать электромобиль Zetta 10:46
Подводная лодка "Магадан" завершила заводские ходовые испытания 10:46
В Эстонии преподавателей будут вакцинировать прямо на работе 10:45
Участники чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в РФ 10:37
В Москве не планируют широко праздновать День города 10:37
Гандболистка Калинина забила первый вратарский мяч России на Олимпиадах 10:31
Military Watch оценил перспективы Су-35 10:19
В Ленобласти снесли дом-прикрытие для "частной тюрьмы" 10:07
Лучница Ксения Перова рассказала, как выступала на Играх без зрителей 09:43
Численность контрактников в ВДВ увеличилась в 3,5 раза 09:39
Российско-узбекские учения стартовали на горном полигоне в Узбекистане 09:20
В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности 09:19
Пенсионный фонд начал выплачивать пособие на детей-школьников 09:15
В Москве опробуют лифты с системой бесконтактного управления 09:13
В Петербурге откроются фудкорты с вакцинированными сотрудниками 09:12
Реклама раздельного сбора отходов появится на билбордах и YouTube 09:00
Минобороны: Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы 08:57
Перед учениями в Волгограде индийских военных привили вакциной "Спутник V" 08:53
Исследование: Крупные соцсети игнорируют жалобы на антисемитские высказывания 08:52
В каких регионах России выдают больше всего ипотечных кредитов 08:40
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать арбуз 08:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 09:22
Рубрика: Общество

На границе Кемеровской и Томской областей обосновался дикий медведь

Текст: Никита Зайков (Томск)

В Сибири на границе Кемеровской и Томской областей проезжающие по трассе автомобилисты заметили медведя, который вышел на открытое пространство у стелы "Томская область". На опубликованном в соцсетях ролике видно, как косолапый прохаживается у большой надписи, встречающей гостей региона, затем встает на задние лапы, разворачивается и уходит в сторону леса.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
На Чукотке пересчитают белых медведей

Одни пользователи соцсетей назвали появление мишки "обычным приветствием" на въезде в Томскую область, другие жалеют хищника, которого что-то заставило выйти к проезжей части. Также в комментариях местные жители принялись обсуждать возможный возраст животного, в основном полагая, что ему около полутора-двух лет.

Как объяснил "Интерфаксу" охотовед Томского района Томской области Сергей Кустов, медведь, не перешедший границу региона, в момент съемки фактически находился на территории Юргинского района Кемеровской области - в заказнике "Нижне-Томский". По словам специалиста, медведь действительно молодой. Возможно его привлекает стоянка большегрузов, расположенная неподалеку.

- Этот пестун (медведь двух-трех лет, оставшийся при своей матери) уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад, - говорит Сергей Кустов. - Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым. Конечно, на площадке остаются остатки пищи, мусор, которые привлекают медведя. Ему проще найти что-то у дороги, чем искать пропитание в лесу, несмотря на то, что нынче много ягоды: малины, черники.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Туроператоры перенесут в Египет отмененные туры в Турцию
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел