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02.08.2021 14:29
Рубрика: Власть

Производство на Омском НПЗ будет контролировать цифровой двойник

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На Омском НПЗ "Газпром нефти" дан старт новой системе оптимизации производства. В ее основе - строгие инженерные модели - цифровые двойники реальных объектов. Ноу-хау позволяет мгновенно определять самый оптимальный режим технологических процессов в режиме реального времени и добиваться максимальной экономической эффективности.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Производство станет еще более гибким за счет ускоренного процесса принятия решений на всех этапах. Проект является частью масштабной программы модернизации, которую "Газпром нефть" продолжает на Омском НПЗ с 2008 года.

Разрабатываемые совместно с компанией Yokogawa проектные решения системы динамической оптимизации будут внедрены в Центре управления производством ОНПЗ.

Фото: Сергей Царев
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На первом этапе динамическая оптимизация охватит пять нефтеперерабатывающих установок. В планах - создать цифровые двойники объектов (виртуальные инженерные модели реальных установок), отображающие работу всего оборудования, влияющего на количество и качество выпускаемой продукции. К примеру, получив задачу на повышение октанового числа топлива, система проработает все вероятные способы ее решения. Найдет оптимальные параметры, передаст исполнение АСУ установки.

До конца этого года система будет сдана в опытно-промышленную эксплуатацию. В перспективе ее внедрят ее на всех продуктовых цепочках предприятия.

- Система динамической оптимизации и цифровые двойники установок - это лишь часть целого комплекса цифровых инструментов управления производством, которые разрабатываются и внедряются на Омском НПЗ. Применение инновационных решений в нефтепереработке повышает операционную эффективность и оказывает положительное влияние на экологические параметры производства", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

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