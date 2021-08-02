Производство на Омском НПЗ будет контролировать цифровой двойник

На Омском НПЗ "Газпром нефти" дан старт новой системе оптимизации производства. В ее основе - строгие инженерные модели - цифровые двойники реальных объектов. Ноу-хау позволяет мгновенно определять самый оптимальный режим технологических процессов в режиме реального времени и добиваться максимальной экономической эффективности.

Производство станет еще более гибким за счет ускоренного процесса принятия решений на всех этапах. Проект является частью масштабной программы модернизации, которую "Газпром нефть" продолжает на Омском НПЗ с 2008 года.

Разрабатываемые совместно с компанией Yokogawa проектные решения системы динамической оптимизации будут внедрены в Центре управления производством ОНПЗ.

На первом этапе динамическая оптимизация охватит пять нефтеперерабатывающих установок. В планах - создать цифровые двойники объектов (виртуальные инженерные модели реальных установок), отображающие работу всего оборудования, влияющего на количество и качество выпускаемой продукции. К примеру, получив задачу на повышение октанового числа топлива, система проработает все вероятные способы ее решения. Найдет оптимальные параметры, передаст исполнение АСУ установки.

До конца этого года система будет сдана в опытно-промышленную эксплуатацию. В перспективе ее внедрят ее на всех продуктовых цепочках предприятия.

- Система динамической оптимизации и цифровые двойники установок - это лишь часть целого комплекса цифровых инструментов управления производством, которые разрабатываются и внедряются на Омском НПЗ. Применение инновационных решений в нефтепереработке повышает операционную эффективность и оказывает положительное влияние на экологические параметры производства", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.